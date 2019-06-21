РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 21 июн. В подмосковном Красногорске в филиале Музея Победы участники акции «Свеча памяти», приуроченной ко Дню памяти и скорби, зажгут в пятницу ровно 1 418 свечей по количеству дней Великой Отечественной войны, говорится в сообщении пресс-службы музея.

Начало акции в 19:00.

«В Красногорском филиале Музея Победы 21 июня пройдет акция «Свеча памяти». Волонтеры, представители администрации Красногорска и общественных организаций, жители и гости города зажгут 1 418 свечей в память о каждом дне Великой Отечественной войны», – говорится в сообщении.

В рамках памятных мероприятий в филиале откроется выставка «Вставай, страна огромная». Участникам акции и гостям музея представят уникальные документы о начальном, самом сложном, периоде войны. Материалы расскажут об участии красногорцев в обороне столицы.

«Среди раритетов – повестка на рытье окопов жительнице Красногорска, фото «Красногорцы роют противотанковый ров на улице Линейная (ныне улица Народного Ополчения)», фотографии бойцов Красногорского истребительного батальона и другие», – перечисляется в материале.

Временная экспозиция создана в рамках проекта «Приближение. История в деталях» и будет работать до 21 июля 2019 года.

22 июня с 10:00 все желающие смогут прийти в Красногорский филиал Музея Победы и зажечь свою «Свечу памяти».