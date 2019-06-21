РИАМО - 21 июн. Власти столицы выдали разрешение на ввод в эксплуатацию торгово-административного пассажа в Головинском районе на севере Москвы, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Здание возвели на Кронштадтском бульваре, дом 3А у станции метро «Водный стадион» за счет инвестора.

«Разрешение на строительство было выдано еще в 2006 году, однако здание не было достроено. Обновленный в 2018 году проект предусматривал реконструкцию незавершенного объекта», – заявил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

В шестиэтажном здании общей площадью 18,2 тысячи квадратных метров разместятся магазины, кафе, помещения рекреации, комната матери и ребенка, административные помещения и офисы администрации. В здании установлены лифты и эскалаторы.

Для работников и посетителей создана автостоянка на 104 машино-места. На прилегающей территории выполнено благоустройство, разбиты газоны.

«По поручению мэра столицы Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству строительства на социально значимых объектах. К проверкам торгово-административного пассажа на Кронштадтском бульваре привлекались специалисты Центра экспертиз («ЦЭИИС»), которые провели весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований», – дополнил Антосенко.