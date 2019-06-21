РИАМО - 21 июн. В июне минимальная арендная ставка квартиры в пределах «старой» Москвы составляет 20 тысяч рублей, по этой цене на короткий срок сдается однушка на юге города, говорится в сообщении пресс-службы «ИНКОМ-Недвижимость».

«В департаменте аренды квартир «ИНКОМ-Недвижимость» составили очередной рейтинг наиболее демократичных предложений найма в старых границах столицы: его возглавила однокомнатная квартира в Донском районе (ЮАО) стоимостью 20 тысяч рублей в месяц, которую можно снять только на ограниченный период – до конца сентября», - говорится в сообщении.

Однушка расположена на шестом этаже десятиэтажного панельного дома на Севастопольском проспекте. Две ближайшие станции метро – в транспортной доступности: в пяти минутах – «Каховская», в семи минутах – «Новые Черемушки». Общая площадь объекта – 35 квадратных метров, метраж кухни – 7 «квадратов». Квартира ухоженная, меблирована, а также укомплектована бытовой техникой.

Второе место в списке занимает однокомнатная квартира за 21 тысячу рублей: в наличии кухонный гарнитур, кровать, шкафы, письменный стол и бытовая техника, включая стиральную машину. Жилье общей площадью 33 квадратных метра с шестиметровой кухней находится на первом этаже панельной пятиэтажки на Сиреневом бульваре, в пешей доступности от станции метро «Щелковская».

«Бронза» и арендная ставка 22 тысячи рублей – у объекта на Снайперской улице: 10 минут ходьбы от станции метро «Выхино», пятый этаж девятиэтажного дома. В однокомнатной квартире с общим метражом 33 «квадрата» и кухней в 7 квадратных метров имеется все необходимое для проживания: новый холодильник, стиральная машина, плита и спальное место; на полу – линолеум, окна деревянные», - добавляется в материале.

Следующая позиция отдана лоту ценой 23 тысячи рублей в месяц. Это однушка на восьмом этаже 23-этажного дома на Барвихинской улице, в семи минутах транспортом от станции метро «Кунцевская». Жилье имеет общую площадь 38 квадратных метров, габариты кухни – 9 квадратных метров. В квартире недавно выполнен качественный ремонт, в наличии кухонный гарнитур и бытовая техника, а также современная мебель. Объект сдается только на лето.

На нижней строчке топ-5 – жилплощадь за 24 тысячи рублей в месяц. Внаем предлагается ухоженная однокомнатная квартира на третьем этаже девятиэтажного дома на Лебедянской улице, в 10 минутах транспортом от станций метро «Царицыно» или «Пражская». Общая площадь недвижимости – 35 квадратных метров, размер кухни – 8 квадратных метров. Жилье меблировано, укомплектовано кухонным гарнитуром и полным набором бытовой техники. Квартира экспонируется на рынке аренды впервые.