РИАМО – 21 июн. Первый фестиваль «Фата. Букет. Велосипед» пройдет 7 июля в городе Куровское Орехово-Зуевского городского округа, вход свободный, сообщается на странице администрации горокруга в соцсети «ВКонтакте».

«Леди на велосипеде! Мы ждем именно тебя! Приглашаем вас 7 июля принять участие в самом ярком событии этого лета «Фата. Букет. Велосипед», организатором которого является Центр культуры и досуга города Куровское», – говорится в сообщении.

В программе фестиваля – велопарад и дефиле невест, тематические фотозоны и семейные мастер-классы, а также детская игровая программа и танцевальный флешмоб.

Для участия в параде невест приглашаются замужние девушки, а также те, кто готовится стать невестой. Условия просты: фата (может быть импровизированная); букет; велосипед (по желанию самокат); предварительная регистрация до 3 июля (включительно) по телефону: 8(496)411-35-13.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, фестиваль посвящен Всероссийскому дню семьи, любви и верности. Событие состоится 7 июля на площади центра культуры и досуга города Куровское по адресу: город Куровское, улица Вокзальная, дом №7. Начало в 17:00.