РИАМО - 21 июн. Врачи больницы №13 удалили гигантскую опухоль матки 39-летней гражданке Китая, которая гостила у родных в Москве, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента здравоохранения.

На родине пациентке поставили диагноз – опухоль матки, но операцию врачи не назначали. Женщина похудела за последний год на 7 килограммов и мучилась от постоянных болей. Во время одного из приступов началось кровотечение и родные настояли на вызове скорой помощи. Врачи приняли решение экстренно провести операцию.

«Хирургическое вмешательство длилось более 3 часов, в результате гигантская опухоль, соответствующая 18 неделе беременности при весе пациентки 48 килограмм, была удалена, и при этом врачам удалось сохранить матку», – отмечается в сообщении.

Спустя восстановительный период, пациентка была выписана. В благодарность своему врачу, женщина написала картину, на которой изображены два ириса – в Китае это символ того, что человек не должен быть один, и стрекоза – как символ жизни.

«Сохранение органа при таких патологиях – большая редкость. Мы рады, что удалось не только спасти пациентку, но и сохранить для нее возможность иметь детей», – подчеркнула заведующая вторым гинекологическим отделением больницы №13 Надежда Рея.