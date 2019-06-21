РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 21 июн. Сотрудники полиции подмосковного Подольска задержали проживающего в столице уроженца ближнего зарубежья, который сорвал с клумбы у многоквартирного дома более 10 бутонов пионов, мужчина утверждает, что цветы предназначались его возлюбленной, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 5 отдела полиции УМВД России по Подольску поступило сообщение о том, что неизвестный, находясь возле одного из домов по улице Генерала Смирнова, вырывает пионы, высаженные жителями многоэтажки.

«Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД возле одного из домов городского округа задержали и доставили в отдел полиции 44-летнего уроженца ближнего зарубежья с букетом сорванных цветов, подозреваемого в совершении противоправного деяния. Правонарушитель пояснил, что он сорвал более 10 бутонов пионов для своей возлюбленной», – говорится в сообщении.

Сотрудники полиции в отношении мужчины возбудили административное производство по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в размере от 500 рублей до одной тысячи рублей или административного ареста на срок до 15 суток.

Материал направлен по месту регистрации правонарушителя в Москву для принятия решения по существу.