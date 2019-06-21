РИАМО - 21 июн. Оформление партии корма для животных из Италии приостановили в столичном аэропорту «Внуково» из-за отсутствия оригинала ветеринарного сертификата, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

«На пограничном контрольном ветеринарном пункте ООО «Внуково-Карго» было приостановлено оформление партии кормов для непродуктивных животных весом 18,7 килограмма, направлявшегося из Италии в сопровождении копии ветеринарного сертификата и авианакладной», - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что груз будет оформлен после предоставления оригинала ветеринарного сертификата.