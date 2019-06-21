РИАМО - 21 июн. Неизвестный угнал кроссовер Lexus LX 570 стоимостью порядка 7 миллионов рублей в столичном районе Черемушки, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Инцидент произошел на Севастопольском проспекте, 46. О краже в полицию заявил 43-летний мужчина.

«Неизвестный совершил кражу принадлежащей мужчине автомашины Lexus LX 570. Материальный ущерб составил около 6,93 миллиона рублей», – сказал собеседник агентства.

Полиция проводит доследственную проверку.