РИАМО - 21 июн. Российская столица вошла в топ-3 лучших городов страны для катания на скейте, говорится в сообщении пресс-службы аналитического агентства «ТурСтат».

Рейтинг городов России для катания на скейте представлен в День скейтбординга, который отмечается 21 июня.

«В первую пятерку городов России с лучшими парками и местами для скейтбордистов вошли Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Казань и Калининград», – отмечается в сообщении.

По данным «ТурСтат», за Санкт-Петербург как лучший город России для катания на скейте отдали 36% голосов, за Москву – 24%, за Сочи – 13%, за Казань – 10% и за Калининград – 6%.

Рейтинг городов составлен по результатам интернет-опроса на тему, где лучше всего кататься на скейтборде в парках и по улицам.