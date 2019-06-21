РИАМО - 21 июн. Группа «Эталон» получила разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса «Счастье в Царицыно», говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

ЖК расположен на Кавказском бульваре, дом 27, корпус 2. Общая реализуемая площадь многоквартирного дома – 7 тысяч квадратных метров. Дом отличается высоким уровнем энергоэффективности – ему присвоен максимальный класс «А».

«ЖК «Счастье в Царицыно» – дом переменной этажности (10, 13, 16 этажей). В доме 111 квартир (одна-три комнаты). Подземный паркинг рассчитан на 48 машино-мест. На территории жилого комплекса застройщик установил спортивные и детские площадки», – сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Практически все квартиры жилого комплекса на момент ввода в эксплуатацию проданы, на реализацию выставлены только две «однушки».

Это уже восьмой ЖК, построенный в нынешнем году группой «Эталон» (в том числе седьмой ЖК «Счастье»). Все дома под брендом «Счастье» имеют относительно небольшое количество квартир, функциональную планировку и строятся в одну очередь. Застройка ведется в границах старой Москвы.