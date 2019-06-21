РИАМО - 21 июн. «Красную» линию метро продлят до деревни Потапово в новой Москве до конца 2022 года, работы проведут в соответствии с программой развития столичного метрополитена, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства.

«Решение о продлении Сокольнической линии принято. После станции «Коммунарка» она дойдет до деревни Потапово. Сейчас ведется работа по утверждению проекта планировки территории. Весь объем строительных работ планируем завершить до конца 2022 года», – заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он уточнил, что станция «Потапово» будет наземной и разместится в створе дороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе у пересечения с улицей Александры Монаховой. Длина нового участка с одной станцией составит 2,6 километра. С учетом перегонов до нового депо «Столбово» – 4,4 километра. Депо будет обслуживать весь южный радиус Сокольнической ветки.

Глава Стройкомплекса отметил, что введенный 20 июня мэром Москвы Сергеем Собяниным участок Сокольнической линии из четырех станций построен в уникально быстрые сроки и с отличным качеством.

Проектированием участка занималось АО «Моспромпроект», входящая в структуру городской компании «Мосинжпроект», генеральным подрядчиком выступило ПАО «Мостотрест».

«Новый участок уже получил высокие оценки экспертов, в том числе зарубежных. Например, китайских специалистов компании CRCC, которые отметили как качество, так и низкую стоимость объекта», – подчеркнул Хуснуллин.

Новый участок Сокольнической линии метрополитена от станции «Филатов луг» до «Коммунарки» открылся 20 июня. Открытие новых станций Сокольнической линии серьезно улучшит транспортную ситуацию и обслуживание жителей Троицкого и Новомосковского административных округов – они смогут экономить на поездках до 40 минут в день.

Новый участок метро «Саларьево» — «Коммунарка»: «красная» линия выросла еще на 4 станции>>