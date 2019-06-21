РИАМО – 21 июн. Банк «Возрождение» стал участником программы по льготному финансированию инвестиционных проектов в монопрофильных муниципальных образованиях (моногородах) Российской Федерации, говорится в сообщении пресс-служба банка.

Соответствующее соглашение подписали заместитель председателя правления банка «Возрождение» Наталья Шабунина и генеральный директор некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» Ирина Макиева.

«Программа направлена на улучшение предпринимательского климата и решение задач социально-экономического развития моногородов путем предоставления льготных займов предприятиям, реализующим инвестиционные проекты», - отмечается в материале.

По условиям программы, Фонд развития моногородов предоставляет заемщикам льготные займы от 5 до 250 миллионов рублей на срок до 15 лет с трехлетней отсрочкой по погашению основного долга, при этом собственных средств инвестора должно быть не менее 20%. Обеспечением займа может выступать банковская гарантия. Программа позволяет включать все проекты - от создания и обновления инженерной инфраструктуры до благоустройства общественных пространств моногородов.

«Объединение усилий с Фондом развития моногородов повысит доступность долгосрочных дешевых ресурсов для инвесторов и обеспечит бизнесу льготные условия финансирования самых амбициозных проектов. Мы, в свою очередь, будем рассматривать возможность предоставления банковских гарантий в обеспечение беспроцентных займов Фонда, выступать сокредитором крупных проектов и оказывать комплексное банковское сопровождение предприятиям, реализующим проекты в моногородах», – сказала Шабунина.

Банк «Возрождение» будет участвовать в реализации программы в 11 регионах своего присутствия, на территории которых находятся 42 моногорода: в Мордовии, Дагестане, Карелии, Ставропольском крае, Ленинградской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской, Тульской, Волгоградской и Воронежской областях.