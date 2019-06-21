РИАМО - 21 июн. Город полностью обеспечит жителей комплекса-долгостроя «Царицыно» необходимой социальной инфраструктурой – детскими садами и школами, а вторая очередь ЖК будет достроена в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, для покупателей квартир в ЖК «Царицыно» будут функционировать три детских сада и три общеобразовательные школы. Затраты на строительство двух детсадов и двух школ включат в Адресную инвестиционную программу города (АИП). Вместе с тем один детсад и школа уже в АИПе.

«Мы примем все необходимые меры, чтобы максимально ускорить процесс строительства дошкольных и школьных учреждений», – сказал Хуснуллин.

Хуснуллин также сообщил, что работы по достройке жилых корпусов ЖК полностью финансово обеспечены.

По корпусам первой очереди (№№1, 2, 3, 4, 11) в конце июля 2019 года городской застройщик планирует подать документы на проведение итоговой проверки (извещения на проверку корпусов №5.2 и №12 уже поданы).

«Согласно дорожной карте, вторая очередь ЖК «Царицыно» будет достроена в 2021 году. Но мы сделаем все от нас зависящее, чтобы максимально ускорить нормативные сроки», – заверил Хуснуллин.

Вместе с тем председатель комитета Анастасия Пятова отметила, что с 14 июня АО «Мосотделстрой №1» официально является застройщиком объекта.

«Соответственно в ближайшее время будут поданы заявки на получение технических условий и заключение договоров на техническое присоединение для подключения второй очереди строительства объекта к инженерным сетям», – пояснила она.

В целом для строительства корпусов второй очереди будут задействованы девять башенных кранов, шесть из которых начнут работу до конца июня, на оставшиеся три проведут торги. Что касается недостроенного корпуса №35, то рассматривается вариант участия в торгах городской организации в целях завершения строительства и передачи помещений гражданам.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о достройке ЖК «Царицыно» за счет бюджетных средств путем передачи объекта незавершенного строительства в рамках процедуры банкротства новому застройщику — АО «Мосотделстрой №1». Строительство жилого комплекса началось еще в 2006 году с привлечением денежных средств граждан по договорам долевого участия.