РИАМО - 21 июн. Столичная полиция проводит проверку по заявлению о краже наградного кортика, книг и другого имущества общей стоимостью полмиллиона рублей из квартиры на Космодамианской набережной, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Он уточнил, что 20 июня в ОМВД России по району Замоскворечье поступило заявление от мужчины 1950 года рождения. Он сообщил о краже из своей квартиры на Космодамианской набережной.

«В период с февраля по середину апреля этого года гражданин 1970 года рождения, с которым была заключена нотариальная доверенность на пользование квартирой, совместно со своей подругой похитили имущество из вышеуказанной квартиры, а именно: наградной кортик, объектив фотоаппарата Canon, серебряные украшения, книги», - сказал собеседник агентства.

По его словам, сумма причиненного ущерба составила 500 тысяч рублей.