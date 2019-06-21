РИАМО - 21 июн. В связи с сильной жарой в Москве горожанам рекомендуется пить больше воды и не находиться на солнце длительное время, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, днем 21 июня в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30-32 градуса. Рекомендуется избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды», – говорится в сообщении.

Пожарно-спасательный гарнизон Москвы усиливает количество патрулей и частоту патрулирования лесопарковых зон в связи с установившейся жаркой погодой на территории столицы.

«Свыше 1,4 тысячи сотрудников территориального пожарно-спасательного гарнизона столицы и добровольных пожарных проводят патрулирование лесопарковых зон и водоемов по более чем 200 маршрутам», – отмечается в материале.

Мониторинг с воздуха проводят вертолеты ГКУ «Московский авиационный центр» и 26 беспилотных летательных аппарата.