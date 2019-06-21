РИАМО – 21 июн. В Подмосковье на 22 июня объявили «оранжевый» уровень из-за высокой пожарной опасности, кроме того, в области и столице объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за дождя, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Оранжевый» – это третий из четырех уровней погодной опасности, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба. Этот уровень объявили в Московской области до 18 часов 22 июня. Так, в Шатуре и Павловском Посаде – чрезвычайная пожароопасность, пятый класс.

Такой же уровень погодной опасности объявили во Владимирской, Тамбовской, Воронежской и Курской областях.

В Подмосковье и Москве на 22 июня также из-за дождя объявили второй уровень опасности – «желтый», который обозначает потенциально опасную погоду. В области предупреждение из-за кратковременного дождя действует с 13 часов 22 июня до 17 часов 23 июня. В Москве – с 18 часов 22 июня до 3 часов 23 июня.

«Желтый» уровень также объявили в Тверской, Ярославской, Смоленской, Брянской, Тульской, Липецкой, Рязанской и Белгородской областях.

В Московском регионе 22 июня ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, прогремит гроза, порывы ветра при которой усилятся до 12-17 метров в секунду. Температура ночью составит 17-19 градусов, а днем – 31–33.