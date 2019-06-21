РИАМО – 21 июн. Представители МВД России обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которые могут затронуть интересы миллионов российских водителей, пишет в пятницу газета «Коммерсант».

Будущая редакция КоАП обсуждалась 20 июня в ходе научно-практической конференции в научном центре безопасности дорожного движения МВД. Действующий кодекс, принятый 17 лет назад, большинство экспертов признали устаревшим.

«Государство, на мой взгляд, уже не способно администрировать такое количество правонарушений», – заявил глава административно-правового управления договорно-правового департамента МВД России Дмитрий Газизов.

По его мнению, необходимо радикально сократить их число, оставив только «наиболее опасные». Необходимо сокращать «судейскую компетенцию», расширив при этом полномочия инспекторов ДПС, добавил он.

Газизов привел в пример судебных приставов, которые могут во внесудебном порядке за задолженности ограничивать действия водительских прав (речь не идет об их лишении – ред.).

Самое радикальное предложение, обнародованное Газизовым, – полный отказ от одного из наказаний, предусмотренных КоАП, – административного ареста. По его словам, мест для содержания арестованных не хватает: в России 222 спецприемника и 1,5 тысячи изоляторов, но они есть «не в каждом субъекте федерации и не в каждом районе».

Представитель МВД также призвал пересмотреть принцип наказания юрлиц за правонарушения в области безопасности движения, введя для них не фиксированные, а оборотные штрафы.