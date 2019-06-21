РИАМО - 21 июн. Из-за новой протечки в Тушинском тоннеле на северо-западе столицы пришлось снова сбросить воду из канала имени Москвы, в связи с этим открытие навигации на этом участке переносится, пишет в пятницу газета «Коммерсант».

«Движение судов по каналу имени Москвы между шлюзами №7 и №8 на северо-западе столицы, нарушенное после январского подтопления Тушинского тоннеля, вновь откладывается на неопределенный срок. Как рассказал источник, знакомый с ситуацией, 20 июня в тоннеле возникла новая протечка, и воду из канала в аварийном порядке сбросили», - говорится в статье.

По информации издания, неизвестно, когда отремонтируют и откроют шлюз. До этого на поиски пробоины ушло три месяца, еще порядка десяти дней потребуется на наполнение канала.

Источник также сообщил, что перед шлюзом сверху на Химкинском водохранилище уже стояли несколько судов с грузом порта Коломна. Для судовладельцев задержка выльется в большие потери.

«Перерезана поставка грузов в порт Коломна и Южный речной порт, включая поставку щебня, песка, гипса, вывоз металлолома, а также отрезана возможность прогулочного флота переходить с севера Москвы в центр и обратно», - добавляется в статье.

Авария в Тушинском тоннеле на Волоколамском шоссе, когда под дамбой в районе стыка автомобильного тоннеля произошел размыв и провал грунта, случилась 10 января. По заключению комиссии, при проектировании и строительстве тоннеля были допущены ошибки. Впоследствии обнаружились многочисленные провалы, через которые просочилась вода. Из-за аварии начало навигации, которая должна была открыться в конце апреля, было сдвинуто. Тогда пуск судоходства откладывали до 1 июня.

В мае глава ФГБУ «Канал имени Москвы» Герман Елянюшкин сообщал, что ориентировочно возобновление движения запланировано на 10 июня. Заполнять водой аварийный участок собирались 3 июня. После завершения навигации планировалось сбросить воду, осмотреть всю дамбу и вести работы в межнавигационный период. Ремонт обошелся ФГБУ «Канал имени Москвы» в 211 миллионов рублей.

Как отметили в ФГБУ «Канал имени Москвы», 20 июня проводились регламентные работы по наполнению канала имени Москвы в Тушине, в ходе которых была выявлена повышенная фильтрация на одном из участков. В настоящее время устраняются ее последствия и причины, заверили в организации, не дав прогнозов по срокам завершения работ.

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