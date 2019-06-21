РИАМО - 21 июн. Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил всех, кто страдает от жаркой погоды, провести время в «комнатах прохлады» в столичных соцучреждениях.

«Сегодня и завтра по прогнозу 30-градусная жара. Если вы плохо ее переносите, посмотрите карту по ссылке. Там отмечены «комнаты прохлады» в учреждениях соцзащиты. Это больше 300 помещений с кондиционерами и питьевой водой», - написал Собянин в соцсети «ВКонтакте».

Интерактивная карта позволит узнать адрес ближайшего учреждения, где можно не только спастись от жары, но и интересно провести время.

Ранее на официальном сайте мэра Москвы сообщалось, что столичные «комнаты прохлады» за сутки могут принять более 9 тысяч человек. Комнаты работают с 09:00 до 20:00 с понедельника по четверг, с 09:00 до 18:45 по пятницам и с 09:00 до 16:00 по субботам. Здесь можно посмотреть телевизор, почитать и поиграть в настольные игры.

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