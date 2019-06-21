РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 21 июн. Воспитанник спортивной школы «Пахра» в Подольске Антон Семышев вошел в состав сборной России по волейболу и может дебютировать в национальной команде на этапе Лиги наций в играх с Германией, Болгарией и Бразилией, сообщается в группе «Комитет по физической культуре и спорту» в соцсети «ВКонтакте».

«Перед четвертым игровым уикендом Лиги наций по пути в Бразилию состав сборной России пополнили доигровщики Антон Семышев и Кирилл Урсов. После уикенда в Иране расположение сборной России покинули доигровщики Дмитрий Волков и Егор Клюка, а также блокирующий Илья Власов. Желаем удачи воспитаннику МУ СШ «Пахра» Семышеву!» – говорится в сообщении.



Семышев и Урсов в ближайший уикенд могут дебютировать в национальной команде. После трех игровых уикендов сборная России занимает 4-е место в турнирной таблице Лиги наций. Команда Туомаса Саммелвуо выиграла 7 из 9 матчей.



В бразильском городе Куяба россияне сыграют с Германией (пятница, начало в 23:55), Болгарией (22 июня, начало в 23:55) и Бразилией (24 июня, начало в 03:00).