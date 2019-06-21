РИАМО - 21 июн. Движение транспорта перекроют на улице Маши Порываевой и участке проспекта Академика Сахарова в центре Москвы 23 июня из-за митинга, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса столицы.

Движение полностью перекроют 23 июня с 12:00 до 21:00 на улице Маши Порываевой между улицей Каланчевской и Докучаевым переулком. Также закроют участок проспекта Академика Сахарова от Докучаева переулка до Садового кольца.

Ограничения движения введут на участке проспекта Академика Сахарова в районе дома 9 с 08:00 до 12:00 на одной полосе.

Ранее московские власти согласовали еще один митинг 23 июня в поддержку Ивана Голунова и других журналистов, подвергающихся преследованиям. Предполагаемое количество участников – до 20 тысяч человек.