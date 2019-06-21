РИАМО - 21 июн. К концу текущего года на Сокольнической линии Московского метрополитена запустят еще 15 новых поездов «Москва», на «красной» линии будут курсировать 27 самых современных составов, говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

Парк поездов Сокольнической линии метро к концу 2019 года обновится за счет 15 новых поездов «Москва» из 120 вагонов. Они придут на смену составам серии «Номерной».

«За оставшиеся полгода мы доведем до одной трети долю нового подвижного состава линии. Более 30% пассажиропотока Сокольнической линии будут ехать на современных комфортных поездах», – сказал руководитель заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

За счет поставки нового подвижного состава на линии будет больше поездов со сквозным проходом, климатическими системами, улучшенной шумоизоляцией, интерактивными схемами метро для построения маршрутов и USB-портами для зарядки гаджетов.

Поезда «Москва» курсируют сегодня по семи линиям столичного метро. Первые пассажиры поехали на таком поезде в апреле 2017 года. Сейчас «Москва» входит в топ-3 самых распространенных поездов городской подземки.