РИАМО – 21 июн. В подмосковной Коломне водитель «Яндекс.Такси» не выпускал из машины и угрожал изнасиловать 20-летнего студента, который отказался платить за поездку больше, чем было указано в мобильном приложении, сообщает Life.

Сервис «Яндекс.Такси» оценил стоимость поездки в 88 рублей, однако хозяин авто потребовал с пассажира 100 рублей.

«Вместо фиксированной стоимости шофер почему-то назвал свою цену. Когда таксист понял, что не получит от юноши лишних денег, начал хамить, хватать его за руки и выбивать из рук смартфон, а затем и вовсе пообещал вывезти в лес с целью изнасилования и расправы», – говорится в сообщении.

Пассажир сразу же позвонил в полицию и сообщил свои координаты. Это, видимо, напугало шофера, и он передумал воплощать свои угрозы в жизнь.

В компании «Яндекс.Такси» заявили о недопустимости такого поведения и сообщили, что мужчина больше не сможет работать с сервисом. Полиция проводит проверку данного инцидента.

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