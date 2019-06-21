РИАМО - 21 июн. Более 90 тысяч человек посетили демонстрационный павильон Московских центральных диаметров (МЦД) в столице за полгода его работы, со дня открытия ежедневное количество посетителей павильона выросло в два раза, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«За это время здесь было проведено более 200 групповых и индивидуальных экскурсий и организовано более 40 мероприятий. Важно, что павильон не только информирует посетителей о проекте МЦД, но и все чаще становится площадкой для городских культурных и образовательных мероприятий», – сказал начальник управления развития рельсовых видов транспорта департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Андрей Акимов.

Он добавил, что в павильон МЦД часто приходят туристы, в том числе иностранные. За полгода здесь побывали представители Франции, Англии, США, Армении, Казахстана, Украины, Испании, Италии, Великобритании, Китая, Индии и других стран.

Акимов также отметил, что демонстрационный павильон стал постоянной площадкой проекта «Музыка в метро».

За время работы павильон стал популярным местом у экскурсионных групп из образовательных учреждений Москвы, трудовых коллективов транспортных предприятий, а также семей с детьми.

В павильоне можно узнать о маршрутах МЦД, сроках запуска первых диаметров и способах оплаты проезда. Здесь размещен маршрутизатор, с помощью которого уже сейчас, до запуска МЦД, можно построить новые альтернативные маршруты и оценить экономию времени в пути.

Главный выставочный экспонат павильона – полноразмерный макет поезда «Иволга». Гости павильона могут посетить кабину машиниста и с помощью очков виртуальной реальности прокатиться по первым двум диаметральным маршрутам.

Павильон Московских центральных диаметров находится на площади у Киевского вокзала, он работает с 09:00 до 21:00. Вход свободный. Записаться на ежедневные бесплатные экскурсии можно на сайте «Экскурсии в метро»: http://tour.mosmetro.ru/.

Первые два диаметра, МЦД-1 Одинцово — Лобня и МЦД-2 Нахабино — Подольск, собираются открыть для пассажиров в конце 2019 — начале 2020 года. Работать МЦД будут с 05:30 до 01:00. Интервалы движения составов не будут превышать 5-6 минут в часы пик.