РИАМО – 21 июн. В Московском метрополитене заменили свыше 5 тысяч элементов навигации к открытию четырех новых станций на юго-западе Сокольнической линии – «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка», говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

«К открытию новых станций заменили более 4,5 тысяч наддверных табло в вагонах поездов Сокольнической линии. Также обновили более 500 указателей, маршрутно-путевых полос и других элементов навигации в вестибюлях и на платформах станций метро и Московского центрального кольца (МЦК)», – говорится в сообщении.

Еще более 300 новых элементов навигации разместили на станциях «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка».

Всего более 30 тысяч экземпляров схем заменили по всему метро к открытиям июня – запуску Некрасовской линии и продлению Сокольнической. Масштабное обновление навигации провели в течение месяца. В итоге заменили более 2,5 тысячи экземпляров схем метрополитена на станциях и свыше 27,7 тысячи в подвижном составе.

Открытие новых станций Сокольнической линии серьезно улучшит транспортную ситуацию и обслуживание жителей Троицкого и Новомосковского административных округов – они смогут экономить на поездках до 40 минут в день.