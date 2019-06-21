РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 21 июн. В подмосковных Люберцах 22 июня пройдет траурный митинг, посвященный Дню памяти и скорби, сообщил журналистам глава городского округа Владимир Ружицкий.

День памяти и скорби отмечается в России ежегодно 22 июня в годовщину начала Великой Отечественной войны, когда войска нацистской Германии без объявления войны вторглись на территорию СССР.

«Двадцать второго июня в городском округе Люберцы пройдет траурный митинг, посвященный Дню памяти и скорби. Начало в 10:30», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что митинг традиционно пройдет у часовни Всех Святых по адресу: Октябрьский проспект, у дома №186.

Также 22 июня в 4:00 возле часовни пройдет Всероссийская ежегодная акция «Свеча памяти». В 21:00 у мемориального комплекса «Вечный огонь» состоится акция с зажжением свечей и минутой молчания.

В поселках городского округа также пройдут памятные акции и митинги. Так, в пятницу в 21:00 в поселке Томилино пройдет акция «Свеча памяти» по адресу: микрорайон Птицефабрика, дом №12/1. Двадцать второго июня в 11:00 состоится акция «Зажгите свечи» по адресу: улица Пушкина, дом №34.

В Октябрьском «Свеча памяти» пройдет в пятницу в 21:30 у памятника павшим в годы Великой Отечественной войны на улице Ленина. Двадцать второго июня там же в 11:00 пройдет траурный митинг «Мы за мир».

В поселке Красково 22 июня в 10:00 состоится траурный митинг у памятника погибшим воинам на улице Карла Маркса. Там же в 21:00 пройдет акция «Свеча памяти». В 11:00 стартует траурный митинг возле памятника погибшим воинам на улице Чехова.

В Малаховке в этот же день в 12:00 стартует митинг в сквере Победы. В это же время на Малаховском кладбище пройдет акция по передаче земли с братских захоронений. В 21:00 в сквере Победы состоится митинг, посвященный мемориальной акции «Свеча Памяти».