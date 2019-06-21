РИАМО - 21 июн. Пожарные ликвидировали возгорание в неэксплуатируемом строении на Волгоградском проспекте в столице, огонь охватил площадь в 150 квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

В пятницу в 04:50 в МЧС поступило сообщение о пожаре по адресу: Волгоградский проспект, дом №32, корпус 3, где произошло возгорание одноэтажного металлического неэксплуатируемого строения на площади 150 квадратных метров.

«Незамедлительно прибывшие подразделения приступили к ликвидации пожара. Принятыми мерами в 05:43 пожар локализован, а в 05:51 ликвидирован. Одного человека передали для осмотра скорой помощи», - говорится в сообщении.

Для тушения возгорания привлекли восемь единиц техники и 32 человека личного состава.