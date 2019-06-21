РИАМО – 21 июн. Руководство Дома русского зарубежья имени Солженицына подало заявление в полицию из-за акта вандализма с памятником Александру Солженицыну в Таганском районе Москвы, сообщает «Интерфакс».

Ранее СМИ сообщили, что 20 июня неизвестные превратили фамилию писателя на его памятнике в слово «лжец», натерев до блеска соответствующие буквы.

«Исполняющий обязанности директора ездила вместе с заведующим по охране в полицию, и они подали заявление в связи с актом вандализма», – говорится в сообщении.

Вдова писателя, Наталья Солженицына сообщила, что надпись на памятнике уже восстановлена.

Памятник писателю был открыт в декабре 2018 года.