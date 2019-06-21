РИАМО – 20 июн. В подмосковном Дзержинском на улице Лермонтова загорелся подъезд дома, возгорание произошло во время врезки газовой трубы, пожар потушили за 40 минут, сообщила временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Людмила Иванова.

Пожар произошел 20 июня в доме №17 на улице Лермонтова.

«Произошло ЧП при производстве «Мособлгазом» работ на внешней газовой трубе. Произошел пожар, труба загорелась. Поврежден козырек, входная группа (подъезда – ред.)», – написала Иванова в своем Instagram-аккаунте.

Она добавила, что пожар стал для жителей стрессом, некоторым вызывали скорую помощь. По словам Ивановой, весь подъезд находится в саже. Она поручила вымыть подъезд и устранить сломанный козырек. До 27 июня подъезд отремонтируют.

Возгорание тушили четыре пожарных расчета в течение 40 минут.