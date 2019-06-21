РИАМО – 21 июн. Согласно статистике Минздрава РФ, в 2018 году самый высокий показатель смертности среди онкобольных наблюдался у пациентов с раком поджелудочной железы, сообщает RT.

«Самый высокий показатель летальности (частота смертей среди всех пациентов) в 2018 году зафиксирован при раке поджелудочной железы — 39,9%. Коэффициент летальности при раке печени и внутрипеченочных протоков составил 38,4%. При раке пищевода — 29,9%», - говорится в сообщении.

Среди больных со злокачественными новообразованиями в трахее, бронхах и легких показатель летальности составил 21,9%, у пациентов с раком глотки — 17,3%.

Реже всего в прошлом году умирали от рака кожи (кроме меланомы) - показатель летальности составил 0,4%; от рака щитовидной железы - 0,6%; губы - 1%; тела матки - 2,2%; молочной железы - 3%.

Всего по состоянию на 2018 год на учете в России состояли 3,7 миллиона человек с онкологией. В целом по стране показатель смертности от рака составил 6%.