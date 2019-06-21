РИАМО - 21 июн. Подмосковная полиция продолжает предварительное расследование уголовного дела по факту вывода средств дольщиков из строительства ЖК «Новокосино-2» в Реутове, сумма ущерба от действий застройщика превысила 4,5 миллиарда рублей, сообщается на сайте МВД России.

«В апреле 2018 года в МУ МВД России «Балашихинское» от одного из участников долевого строительства поступило заявление по факту прекращения строительства 13-го и 16-го корпусов ЖК «Новокосино-2». 8 апреля 2019 года в отношении генерального директора компании следователем МУ МВД России «Балашихинское» возбуждено уголовное дело по статье 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями» - ред.)», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ходе процессуальной проверки были установлены обстоятельства злоупотребления полномочиями и нецелевого использования денежных средств гендиректором ООО «Экспертстрой», осуществляющего строительство. Сумма ущерба, причиненного участникам долевого строительства, превысила 4,5 миллиарда рублей.

«В ходе предварительного следствия допрошены и признаны потерпевшими 87 участников долевого строительства. Устанавливаются другие возможные потерпевшие от противоправных действий подозреваемого, поскольку договоры на участие в долевом строительстве с ООО «Экспертстрой» заключили более 2 тысяч человек», - добавила Волк.

В ходе предварительного расследования уголовного дела провели 25 обысков, в ходе которых были изъяты предметы, документы и электронные носители, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.