РИАМО - 21 июн. Завершилось благоустройство территории возле станции метро «Коммунарка», расширили проезжую часть, построили тротуары, разбили газоны, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Проезжую часть расширили до семи метров, чтобы организовать две полосы движения шириной по 3,5 метра. Такая ширина полос позволяет пустить по этому маршруту автобусы. Асфальтобетонное покрытие проезжей части заменили на площади 9,4 тысячи квадратных метров», - сказал представитель пресс-службы столичного департамента капитального ремонта.

Проложили кабельную канализацию протяженностью 5 тысяч метров, куда спрятали все провода. Появились тротуары с асфальтобетонным покрытием общей площадью более 4,6 тысячи квадратных метров. От проезжей части дорожки отделили бордюром протяженностью почти 4 тысячи метров. Также специалисты разбили порядка 11 тысяч квадратных метров газона и установили 24 лавочки и урны. Общая площадь благоустройства — 3,1 гектара.

Кроме того, запустили новый автобусный маршрут протяженностью 1,1 километра. Теперь до станции метро «Коммунарка» можно добраться от улицы Александры Монаховой.

«Путь к станции «Коммунарка» проходит по улице Фитаревской. Это единственная дорога, по которой можно было пустить общественный транспорт, для того чтобы жителям было удобно добираться до метро. До благоустройства эта улица была плохо освещенной, покрытие проезжей части было изношено, а тротуаров практически не было», — добавил представитель пресс-службы.

Теперь дорогу к метро освещают более 30 фонарей с энергоэффективными лампами. Помимо этого, здесь установили четыре современных остановочных павильона.