РИАМО - 21 июн. Лекция «Устройство скорой помощи и как она нам помогает» пройдет 26 июня в павильоне «Заповедное посольство» столичного парка «Зарядье», лекцию прочтет заведующий отделением экстренной консультативной скорой медицинской помощи станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова Алексей Безымянный, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Есть четкие правила оказания первой помощи, и о них лучше узнавать не из телевизионных сериалов. Можно выделить пять базовых принципов: обеспечение безопасности оказывающего помощь, вызов бригады скорой медицинской помощи по телефону «103», изолирование пострадавшего от опасного воздействия, оказание первой помощи и последующее обращение к врачу для ведения лечения», - сказал Безымянный.

На лекции врач расскажет об устройстве системы скорой помощи и об оборудовании машин, основных задачах врачей этой службы, разнице между бригадами скорой и неотложки. Кроме того, он объяснит, что нужно сообщать при вызове скорой и что необходимо сделать в ожидании приезда бригады, разберет основные ошибки, которые пациенты совершают при оказании первой доврачебной помощи.

Слушатели также смогут задать специалисту интересующие их вопросы. Лекция начнется в 19:00. Вход бесплатный, но нужна предварительная регистрация.

Встреча входит в программу лектория «Бегу к врачу» — цикла просветительских лекций о медицине, организованного столичным департаментом здравоохранения.