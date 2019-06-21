РИАМО - 21 июн. Басманный суд Москвы отправил под арест до 19 августа основателя группы компаний «Ваш финансовый попечитель» и входящего в нее агрохолдинга «Русское молоко» Василия Бойко-Великого, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы суда.

Согласно позиции СК, с 2013 по 2018 год владелец 10% уставного капитала банка «Кредит экспресс» Василий Бойко-Великий, директор банка Алла Кабанова, главный бухгалтер Мария Антонова, а также сотрудники банка Анастасия Новотная, Егор Пихтин, Елена Чуева и Наталья Ципинова похитили средства кредитной организации в размере свыше 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов.

«Бойко-Великому, Кабановой и Чуевой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 19 августа», - сказал собеседник агентства.

Другие фигуранты уголовное дела: Антонова, Новотная, Пихтин и Ципинова - отправлены под домашний арест до 19 августа.