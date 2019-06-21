© РИАМО
, Николай Корешков
В четверг в парке Горького прошел общегородской выпускной, который продлился до 6 утра 21 июня.
© РИАМО
, Николай Корешков
В этом году в парке собералось рекордное количество московских школьников – более 27 тысяч человек из 338 школ.
© РИАМО
, Николай Корешков
На главной сцене Парка Горького на Пушкинской набережной выпускников ждал концерт.
© РИАМО
, Николай Корешков
Хедлайнерами мероприятия станут артисты, которых выпускники выбрали сами, голосуя на портале «Активный гражданин». Это Егор Крид и Feduk, а также другие популярные российские исполнители.
© РИАМО
, Николай Корешков
Территория Парка Горького была разделена на тематические площадки.
© РИАМО
, Николай Корешков
#ИЩИСЕБЯ
Эта площадка посвящена Году театра в России. Выпускники увидят актерские импровизации и выступления молодежных и уличных театров.
© РИАМО
, Николай Корешков
#ПОБЕЖДАЙ
Здесь пройдут соревнования по волейболу, баскетболу, футболу и настольному теннису, а также мастер-классы по фитнесу под сеты модных московских диджеев.
© РИАМО
, Николай Корешков
#БУДЬДРУГОМ
На этой площадке выпускникам предложат командные игры. Ведущие и необычный реквизит превратят выполнение заданий в захватывающее приключение.
© РИАМО
, Николай Корешков
#СЛУШАЙСЕБЯ
Музыкальный квартирник для выпускников. Ребята споют любимые песни вместе с профессиональными артистами под живой аккомпанемент.
© РИАМО
, Николай Корешков
#БУДЬЛЕГКИМ
Добро пожаловать на ринг для юмористических импровизированных баттлов и стендапов! Юных гостей развеселят известные комики. Выпускники тоже попробуют себя в юмористическом жанре.
© РИАМО
, Николай Корешков
#СМОТРИВОБА
В кинотеатре под открытым небом можно расположиться на удобных пуфах и посмотреть любимые полнометражные и короткометражные фильмы.
© РИАМО
, Николай Корешков
Незабываемые впечатления получили выпускники от взаимодействия с интерактивными арт-объектами.
© РИАМО
, Николай Корешков
#СОЧИНЯЙМЕЧТЫ
Самый необычный светомузыкальный инструмент — огромный бумбокс — позволит создать фантастические звуковые и световые композиции.
© РИАМО
, Николай Корешков
#БУДЬСЧАСТЛИВ
Пульсирующее сердце определяет самых счастливых.
© РИАМО
, Николай Корешков
Гостями следующего общегородского выпускного в парке Горького могут стать пары, которые познакомились на выпускном вечере в столичном парке.
На фото: выпускной в Парке Горького в Москве
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: выпускной в Парке Горького в Москве
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: выпускной в Парке Горького в Москве
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: выпускной в Парке Горького в Москве
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: выпускной в Парке Горького в Москве
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: выпускной в Парке Горького в Москве
© РИАМО
, Николай Корешков
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: выпускной в Парке Горького в Москве
© РИАМО
, Николай Корешков
© РИАМО
, Николай Корешков
© РИАМО
, Николай Корешков
В полночь запустили праздничный фейерверк.
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