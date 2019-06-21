РИАМО - 21 июн. В мае при подключении к Wi-Fi в метро пассажиры могли ознакомиться с информацией о московских парках, специальную заставку показали около 34 миллионов раз, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«С 13 по 26 мая при подключении к бесплатной сети Wi-Fi MT_FREE в метро пассажиры могли увидеть специальные заставки с информацией о московских парках. Всего их показали почти 34 миллиона раз, из них около четырех миллионов раз – на английском языке», - говорится в сообщении.

В материале добавляется, что это стало возможным благодаря digital-проекту «Парк — больше чем ты думаешь», который был подготовлен «Мосгорпарком» и компанией «МаксимаТелеком» и запущен ко Дню парков.

Так, пассажиры узнали о том, что в Измайловском парке когда-то был зверинец с фазанами для царской охоты, в парке «Северное Тушино» стоит настоящая подводная лодка «Новосибирский комсомолец», в музее-усадьбе «Кусково» сохранился дуб, который посадил в детстве Николай II, а в музее-заповеднике «Царицыно» даже зимой цветет сирень.