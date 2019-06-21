РИАМО - 21 июн. Запуск Московских центральных диаметров (МЦД) позволит создать в столице и Московской области более 30 тысяч дополнительных рабочих мест на транспортных предприятиях, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Территории возле станций МЦД будут благоустраивать и развивать. Здесь появятся парки и скверы, торговые точки и бизнес-центры, что привлечет новых работодателей в отдаленные районы столицы и города Подмосковья. Кроме того, получить работу можно будет и на транспортных предприятиях, где появится 31 тысяча новых рабочих мест», — сказал заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он добавил, что к запуску первых двух диаметров требуются машинисты, кассиры и другие специалисты, которые будут обеспечивать работу МЦД.

Первые два диаметра, МЦД-1 Одинцово — Лобня и МЦД-2 Нахабино — Подольск, собираются открыть для пассажиров в конце 2019 — начале 2020 года. Работать МЦД будут с 05:30 до 01:00. Интервалы движения составов не будут превышать пяти-шести минут в часы пик.

Помимо МЦД-1 и МЦД-2, в столице разрабатывают еще три маршрута диаметров. Один из них, МЦД-3 Зеленоград — Раменское, планируется запустить в конце 2021 — начале 2022 года.