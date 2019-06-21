РИАМО - 21 июн. В обновленном мобильном приложении «Парковки Москвы» появилась возможность самостоятельно исправлять ошибки, допущенные во время оплаты парковки, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Благодаря обновленному дизайну и функционалу мобильного приложения «Парковки Москвы New» будет удобнее оплатить парковку. Автомобилисты станут реже получать штрафы при некорректном заполнении данных», — рассказал заместитель Мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Раньше автомобилисты часто получали штраф за неоплаченную стоянку, если они забыли продлить парковочную сессию и машина оставалась на парковке дольше положенного времени, а также если они ошиблись при вводе номеров автомобиля или парковочной зоны. Теперь все эти ошибки можно исправить.

Для этого необходимо обновить приложение, после чего в меню появится пункт «Изменить завершенную парковку». Затем пользователю следует выбрать нужную парковочную сессию из тех, что были совершены в течение дня, и внести необходимые коррективы.

Автовладельцы могут исправить время завершения парковки, государственный номер автомобиля и номер парковочной зоны. Это необходимо сделать до конца того же дня, когда машина стояла на парковочном месте. Важно успеть ввести корректные данные до 23:59. Если водитель успеет исправить допущенную ошибку, постановление не выпишут.

Продлить можно только ту парковочную сессию, которая сама завершилась по истечении оплаченного времени. Если автомобилист остановил сессию и уехал раньше, функция будет недоступна.

Для того чтобы получить возможность исправлять ошибки, водителям нужно установить на свой гаджет обновленную версию приложения. Теперь оно называется «Парковки Москвы New» (после установки на телефоне сервис будет называться «Парковки 2»). Прежнюю версию приложения следует удалить, она уже недоступна для скачивания и со временем перестанет поддерживаться. Парковочный счет автоматически переносится в новую программу.

Новую функцию предложило добавить экспертное сообщество.