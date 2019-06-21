РИАМО - 21 июн. Два котенка появились на свет в Московском зоопарке у пары восточносибирских рысей, увидеть новорожденных рысят можно в «Кошачьем ряду», сообщается на официальном сайте мэра города.

«Появление детенышей у пары рысей — радостное и очень важное событие для зоопарка. Несколько лет наши специалисты работали над тем, чтобы сформировать пару между самкой Гайкой и самцом Чипом. Однако животные достаточно прохладно относились друг другу, поэтому их приходилось содержать отдельно. Только в 2017 году наши старания увенчались успехом и у рысей появилось первое потомство», — сказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Она добавила, что рожденные в этом году детеныши стали третьим пометом у рысей, поэтому теперь можно с уверенностью сказать, что вопреки всем сложностям в Московском зоопарке появилась настоящая семья рысей, члены которой живут в мире и согласии друг с другом.

«Дело в том, что для рысей подобная форма социальной организации не характерна. В природе они обычно живут поодиночке, как и другие кошки. Так что в какой-то мере наш рысиный прайд — явление уникальное», - отметила Акулова.

Сейчас малыши проводят все время с матерью. Она тщательно вылизывает детенышей, следит, чтобы они не разбегались в разные стороны, а также ежедневно переносит котят из одного укрытия в другое. В дикой природе животным приходится так поступать для того, чтобы сбить с толку хищников, которые могут найти детенышей по запаху.

Сейчас вес рысят составляет около 500 граммов. До 3,5 месяцев они будут питаться материнским молоком, а после начнут пробовать взрослый корм. В рационе рысей рубленое говяжье сердце, печень, птица, яйца, а также специальные минеральные добавки, необходимые животным для полноценного и здорового развития.