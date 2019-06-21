РИАМО - 21 июн. Жара до плюс 30 градусов ожидается в Москве и Подмосковье в пятницу, осадков не ожидается, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем в Московском регионе сохранится влияние антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 28-30, по области плюс 25-30 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 749 миллиметров ртутного столба.

«В Москве и области сохранится жаркая погода, содержание кислорода в воздухе пониженное. Такая погода крайне неблагоприятна для тех, кто страдает хронической легочной и сердечной недостаточностью, а также для людей с заболеваниями щитовидной железы, страдающих сахарным диабетом», - предупреждают синоптики.

Они рекомендуют всегда иметь под рукой средства первой помощи, салфетки, пропитанные нашатырем, валидол и, конечно же, воду, по возможности принимать душ, стараться меньше находиться на солнце. Для прогулок следует выбирать ранние утренние или вечерние часы.