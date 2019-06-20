РИАМО - 20 июн. В столице сотрудники вневедомственной охраны задержали «закладчика» наркотических веществ, у него нашли 48 свертков с запрещенным веществом, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Росгвардии по Москве.

Подозрительный молодой человек привлек внимание сотрудников вневедомственной охраны на улице Первой Маевки. Заметив росгвардейцев, мужчина резко свернул за угол дома и попытался скрыться. Стражам порядка удалось остановить мужчину для проверки документов.

«На вопросы росгвардейцев мужчина внятно ответить не смог, заметно нервничал. Затем он признался, что имеет при себе наркотики. На место вызвали следственно-оперативную группу, которая в присутствии понятых изъяла у подозреваемого 48 свертков», — говорится в сообщении.

Экспертиза установила, что в свертках был гашиш, общая масса — 150 граммов.

Задержанному 26 лет, он житель Раменского. Мужчину передали полицейским.