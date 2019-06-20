РИАМО - 20 июн. В образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ 27 июня, в День молодежи, состоится первый Московский молодежный предпринимательский форум, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Участники форума поделятся опытом и получат новые знания. Успешные предприниматели продемонстрируют лучшие практики и новейшие инструменты ведения собственного бизнеса.

«Ключевыми спикерами мероприятия станут успешные бизнесмены, преподаватели ведущих вузов, известные артисты и блогеры, общественные деятели и журналисты», — говорится в сообщении.

Деловая программа будет состоять из трех разделов: «Узнай и начинай», «Смотри и внедряй», «Слушай и развивай». Дискуссии будут проходить в различных интерактивных форматах. Гостям расскажут об удачных кейсах, секретах успеха и о том, как избежать распространенных и неочевидных ошибок.

Участники форума смогут познакомиться со спикерами и экспертами, найти партнеров и клиентов для будущих проектов, поработать с опытными менторами.

Участие в мероприятии бесплатное, но необходима предварительная регистрация на официальном сайте форума.