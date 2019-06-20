РИАМО - 20 июн. Детские сады в большинстве районов столицы начнут принимать в группы детей от 2 лет 4 месяцев, нововведение вступит в силу 1 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы проделали большую работу, чтобы в подавляющем большинстве районов Москвы были места в детсадах для малышей с 2 с половиной лет. А с 1 июля также в большинстве районов садики начнут принимать детей с 2 лет 4 месяцев», — написал Собянин во «Вконтакте».

Он добавил, что благодаря этому мамы быстрее вернутся к работе или освободят время для себя.

В сентябре в новой Москве появятся семь новых детских садов на 1640 воспитанников. За последние пять месяцев там уже ввели в эксплуатацию два детских сада.