РИАМО - 21 июн. Заседание коллегии министерства культуры Московской области и открытие фестиваля имени Чайковского пройдут в Клину в пятницу, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«В 14:00 в концертном зале музея-заповедника П.И. Чайковского в Клину состоится расширенное заседание коллегии министерства культуры Московской области. В программе запланировано выступление министра культуры Московской области Нармин Ширалиевой с докладом о региональных проектах «Культурная среда Подмосковья», «Творческие люди Подмосковья», «Цифровая культура Подмосковья», – отмечается в материале.

Вечером в тот же день, в 19:00, состоится торжественное открытие пятого Международного фестиваля искусств имени П.И. Чайковского. На большой сцене зрители увидят концерт «Улыбка Чаплина» с участием внучки Чарли Чаплина Киры Чаплин, обладателя премии Грэмми скрипача Филиппа Квинта и пианистки Зарины Шиманской.

Приветственное слово скажет министр культуры Московской области Нармин Ширалиева.