РИАМО - 20 июн. Летом 2020 года в Ступине достроят завод, который будет производить биоразлагаемую упаковку, объем инвестиций — свыше 5 миллиардов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

Строительство завода обсудили заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов и председатель правления и управляющий директор компании Uflex Group Ашок Чатуверди. «Дочка» этой компании, ООО «Флекс Филмс Рус», строит завод в Ступине.

«Мы обсуждали с коллегами возможности компании использования вторичного сырья, примерно до 90% новой продукции может производиться из отходов. Речь идет о переработке ПЭТ-упаковки, у многих стран есть проблемы с ее утилизацией. У индийских коллег есть такой опыт и такие технологи», — заявил Хромов.

Он добавил, что с региональными операторами отработают возможность сбора такой упаковки, ее очистки.

Чатуверди добавил, что завод в Ступине будет первым проектом, который компания реализовала в России. В Московской области Uflex Group нашла поддержку от губернатора и правительства, что и сыграло большую роль в выборе региона.

Строительство предприятия началось в феврале 2019 года в особой экономической зоне «Ступино Квадрат». Объем инвестиций превысил 5 миллиардов рублей, в городском округе будет создано около 150 рабочих мест.