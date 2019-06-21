РИАМО – 21 июн. Первенство России по плаванию на открытой воде начнется в пятницу на Истринском водохранилище в деревне Лопотово городского округа Солнечногорск, в соревнованиях примут участие 110 юношей и девушек из 17 регионов страны, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Борьба за награды пройдет в нескольких дисциплинах: 5, 7 и 10 километров общим стартом, а также в эстафете 4 по 1250 метров.

«Первенство России по плаванию на открытой воде соберет сильнейших юношей и девушек со всей России. Среди претендентов на награды заявлены победители и призеры первенств мира и Европы. Важность данного старта подчеркивает и то, что он является квалификационным для участия в первенстве Европы 2019 года, которое пройдет с 1 по 4 августа в Чехии», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

К участию в первенстве России будут допущены юниоры и юниорки 2000-2001 годов рождения, а также юноши и девушки 2002-2003 и 2004-2005 годов рождения.