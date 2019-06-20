РИАМО - 20 июн. Новые форматы финансирования для инвесторов строительного сектора предложит корпорация развития Московской области, в регионе уже действует широкий выбор программ софинансирования инвестиций с господдержкой, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

Профильные программы финансирования, ориентированные на строительный сектор экономики, обсудили участники инвестиционного клуба «Деловой России». Тема заседания — «Инвестиции в проекты девелопмента, в производство строительных материалов и конструкций, в технологии «умного» города».

«Одним из вопросов заседания стала специфика финансирования проектов в строительной сфере. В частности, «ВЭБ Инновации» предлагает гибкие условия финансирования для компаний-производителей строительных материалов. Проектный офис Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) также предлагает финансирование проектов для членов ЕЭК и помощь в сертификации», — говорится в сообщении.

По словам заместителя генерального директора КРМО Александра Федорова, в регионе ежегодно появляются пять-шесть новых резидентов, которые занимаются строительными проектами. Доступное финансирование, с одной стороны, позволит ускорить реализацию таких инвестпроектов, с другой – будет способствовать увеличению количества новых инвесторов из строительной сферы. Он добавил, что эти инструменты КРМО будет использовать в своей работе.

Зампред правительства Московской области Вадим Хромов отметил, что в регионе уже действует широкий выбор программ софинансирования инвестиций с господдержкой.

«У нас разработано и реализуется более 60 различных мер государственной поддержки. Мы помогаем с выбором земельных участков, компенсируем затраты на строительство инженерной инфраструктуры, наши институты выдают промышленникам льготные займы, и этот список различной помощи бизнеса достаточный длинный», — подчеркнул Хромов.