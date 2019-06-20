РИАМО - 20 июн. Нежилое помещение площадью 886 квадратных метров вблизи станции метро «Бауманская» сможет приобрести победитель электронного аукциона, говорится в сообщении пресс-службы департамента Москвы по конкурентной политике.

Помещение свободного назначения находится по адресу: Спартаковская площадь, дом 1/2.

«На торги выставлен объект коммерческой недвижимости, расположенный на первом и цокольном этажах жилого дома на первой линии. В помещениях объекта продажи произведен ремонт, все коммуникации находятся в рабочем состоянии», – сообщил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

Он отметил, что победитель предстоящего аукциона получит готовый для эксплуатации объект в центре города, с выездом на ТТК и вблизи метро «Бауманская». Стартовая цена лота – 47,9 миллиона рублей.

«Универсальный метраж помещения подойдет под многие виды деятельности. Здесь можно организовать медицинский центр, кафе или ресторан, небольшой фитнес-зал, магазин. Расположение в районе с развитой инфраструктурой обеспечивает высокую проходимость, а небольшая стоимость «входного билета» может быть рассмотрена инвесторами как привлекательная возможность для вложения средств», – сказала директор департамента по работе с девелоперами Savills в России Александра Синилова.

Заявки для участия в торгах принимаются до 28 июня. Аукцион пройдет 4 июля 2019 года.