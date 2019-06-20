РИАМО - 20 июн. В Московской области откроют балетную школу и дом художников, культурные центры строятся за счет инвесторов, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики региона.

«В балетной школе «Вдохновение» в Красногорске будет более 10 специализированных хореографических и общеобразовательных классов, а также концертный зал», — говорится в сообщении.

Там также будет располагаться филиал Московского губернского колледжа искусств. Ученики школы смогут получить не только средне-специальное, но и профессиональное образование. Ежегодно планируется выпускать более 300 человек по направлениям артист и преподаватель балета.

До конца лета введут в эксплуатацию здание дома художников в Пушкине. Там появятся выставочные галереи, ремесленные мастерские, студия изобразительных искусств, детские творческие кружки. Также будет создан досуговый культурно-выставочный комплекс.

«Жилищная политика Московской области строится на принципе градостроительного треугольника: дом, работа, отдых. Помимо дополнительных рабочих мест, которые будут созданы по итогам ввода объектов культуры, еще появятся концертные и выставочные залы, куда могут приходить и отдыхать жители Подмосковья», — отметила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.