РИАМО - 20 июн. На современной набережной озера Сенеж в Солнечногорске для посетителей заработала зона со взрослым и детским бассейнами, стоимость посещения — 400 рублей в будние дни и 600 рублей в выходные, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«К услугам посетителей — бассейны с круглосуточной системой фильтрации, шезлонги и площадка со спортивными тренажерами», — отмечается в сообщении.

Работать комплекс будет ежедневно с 09:00 до 21:00. Стоимость входа на целый день — 400 рублей в будни и 600 рублей в выходные. Для детей до 5 лет, а также инвалидам 1-2 группы и людям старше 70 лет вход свободный. Детям от 6 до 13 лет и ветеранам боевых действий скидка 50%.

Максимальная вместимость комплекса составляет 200 человек. В стоимость входа включено полотенце и шезлонг (при наличии свободных).

«В этом году завершится второй этап благоустройства набережной озера Сенеж. Будет создан еще один пляж, обустроенная детская площадка, спортивная зона, зоны тихого отдыха, а протяженность велодорожки увеличится еще на 2 километра и составит почти 4 километра», — прокомментировал директор МБУК «Городской парк культуры и отдыха» Виталий Ковтун.